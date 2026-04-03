Діє за шаблонами Путіна: наскільки Трамп "поріже соціалку" та збільшить бюджет армії

За даними видання, Трамп прагне підняти оборонні видатки до астрономічних 1,5 трильйона доларів. Це на третину більше за поточні показники. Левова частка цих коштів піде на ведення війни з Іраном. Наразі Пентагон уже надіслав запит на екстрені 200 мільярдів доларів.

Трейдери на ринку облігацій чекають, як такі витрати вплинуть на стійкість державного боргу, зазначає агенція. Війна вже призвела до стрибка цін на нафту: прогнози інфляції в США переглянули в бік зростання — до 3,1%, що вже б'є по гаманцях американців.

Хто потрапить під ніж Трампа

За амбітні плани армії заплатять цивільні відомства і Трамп готує жорсткі скорочення. Під загрозою опинилися програми охорони здоров'я та наукові гранти. Минулого року Конгрес уже блокував схожі ініціативи президента, але тепер битва за бюджет обіцяє бути ще запеклішою, пише Bloomberg.

Головні цифри бюджетного плану США на 2027 рік:

Оборона: 1,5 трлн доларів (ціль адміністрації).

Війна з Іраном: 200 млрд доларів (негайний запит Пентагону).

Інфляція: очікуване зростання до 3,1% через бойові дії.

Держборг: Трамп завершив перший термін із боргом у 7,8 трлн доларів.

Проте є "недоторканні" статті. Соціальне забезпечення та медичне страхування (Medicare) залишаться без змін. Це стратегічний хід Трампа, адже ці програми надто популярні серед виборців обох партій. Скорочувати їх перед виборами в Сенат - політичне самогубство.

Тарифні дивіденди: по 2000 доларів у руки

Трамп обіцяє американцям виплатити платникам податків по 2000 доларів - це так звані "тарифні дивіденди". Раніше уряд зібрав близько 150 мільярдів доларів мита з імпорту, а тепер ці кошти хочуть роздати громадянам.

Проте, за даними агенції, така щедрість має противників навіть серед республіканців. Частина партії вважає, що ці гроші мають іти на покриття дефіциту. Верховний суд уже скасував частину надзвичайних повноважень Трампа щодо збору тарифів. Тепер Білому дому доведеться домовлятися з Конгресом.