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В "Дие" появится новое цифровое удостоверение еДокумент, - Шмыгаль

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 23:12
В "Дие" появится новое цифровое удостоверение еДокумент, - Шмыгаль В "Дие" появится новое цифровое удостоверение еДокумент (dia.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину врасплох, и многие люди остались без документов. Поэтому в "Дие" появится новое временное цифровое удостоверение еДокумент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Дениса Шмыгаля премьер-министра Украины.

Он рассказал, что такая услуга нужна украинцам, которых война застала врасплох, ведь многие граждане остались без документов.

"Он будет очень гибкий: будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах", - сказал премьер.

В частности, услуга еДокумент станет автоматически доступной для всех пользователей в "Дие".

Ранее мы сообщали, что украинцы через "Дию" смогут подать заявку на возмещение за уничтоженные дома.

Также мы писали, что Украина получит 700 млн евро экстренной помощи от ЕС уже на следующей неделе.

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