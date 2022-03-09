У Дії з'явиться нове цифрове посвідчення єДокумент, - Шмигаль

Росія напала на Україну зненацька, і багато людей залишись без документів. Тому в "Дії" з'явиться нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України.