В "Дие" уже появилось цифровое удостоверение еДокумент. С "посланием" оккупантам

В удостоверении еДокумент содержится идентификационная информация о человеке, а также QR-код, с помощью которого можно подтвердить свою личность. Речь идет о паспортных данных, идентификационном коде, есть возможность добавить фото.

Как поясняли инициативу в правительстве, электронный документ поможет гражданам, которых война застала врасплох.

В оформлении странички цифрового документа в мобильном приложении "Дия" разработчики добавили уже всемирно известную фразу - ответ украинцев российским оккупантам.

Так, в подвижной строке указывается следующее: "Документ действует в военное время. Слава Украине! Русский военный корабель иди на**й!"

еДокумент появился в "Дие" (фото: скриншот)

Такой еДокумент будут признавать органы государственной власти, полиция, военные на блокпостах.

Услуга станет автоматически доступной для всех пользователей в "Дие" после обновления приложения.