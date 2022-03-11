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У "Дії" вже з'явилося цифрове посвідчення єДокумент. З "посланням" окупантам

Автор: Володимир Костирін

У додатку "Дія" з'явилося нове тимчасове цифрове посвідчення єДокумент, який містить інформацію про особу. Така послуга запущена для громадян, які через війну залишилися без документів.

Про це 11 березня повідомляє РБК-Україна.

У посвідченні єДокумент міститься ідентифікаційна інформація про людину, а також QR-код, за допомогою якого можна підтвердити свою особу. Йдеться про паспортні дані, ідентифікаційний код, є можливість додати фото.

Як пояснювали ініціативу в уряді, електронний документ допоможе громадянам, яких війна застала зненацька.

В оформленні сторінки цифрового документа в мобільному додатку "Дія" розробники додали вже всесвітньо відому фразу - відповідь українців російським окупантам.

Так, в рухомому рядку вказується наступне: "Документ діє у воєнний час. Слава Україні! Русський воєнний корабль іді на**й!"

єДокумент з'явився в "Дії" (фото: скріншот)

Такий єДокумент визнаватимуть органи державної влади, Поліція, військові на блокпостах.

Послуга стане автоматично доступною для всіх користувачів в "Дії" після оновлення програми.

Нагадаємо, що українці через "Дію" зможуть подати заявку на відшкодування за знищені будинки внаслідок війни.

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