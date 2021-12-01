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В "Дие" начали тестировать смену прописки: как принять участие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В приложении "Дия" в тестовом режиме заработала услуга по смене регистрации места жительства. В Минцифры объяснили, что нужно для участия в тестировании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство цифровой трансформации.

"На портале "Дия" стартовало бета-тест декларирования места жительства. В несколько кликов и без походов в ЦПАПы (Центры предоставления административных услуг) и военкоматы", - говорится в сообщении ведомства.

В Минцифры отметили, что в "Дие" услуга по смене прописке доступна по всей Украине за исключением Днепра, Николаева, Одессы, Черновцов и Херсона. В этих городах она будет доступна позже.

Услуга по смене прописки за один день смогут получить как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться по ссылке, предоставив следующие данные:

  • налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;
  • квалифицированную электронную подпись (КЭП) заявителя и владельцев/совладельцев жилья.

Отмечается, что право собственности на жилье должно быть внесено в реестр недвижимости с 2013 года, а заявитель и собственник должен быть старше 14 лет.

Напомним, с 10 ноября сменить регистрацию места жительства с помощью приложения "Дия" могут владельцы бумажных паспортов.

Отметим, в "Дие" появится возможность регистрации призывников, военнообязанных и резервистов, а вместо бумажного документа, они смогут получить Military ID.

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ДияМинистерство цифровой трансформации