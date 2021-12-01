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У "Дії" почали тестувати зміну прописки: як взяти участь

Автор: Дмитрий Кузнецов

У додатку "Дія" в тестовому режимі запрацювала послуга зі зміни реєстрації місця проживання. У Мінцифри пояснили, що потрібно для участі в тестуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство цифрової трансформації.

"На порталі "Дія" стартувало бета-тест декларування місця проживання. У кілька кліків і без походів в ЦНАПи (Центри надання адміністративних послуг) і військкомати", - йдеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри відмітили, що в "Дії" послуга по зміні прописки доступна по всій Україні, за винятком Дніпра, Миколаєва, Одеси, Чернівців і Херсона. У цих містах вона буде доступна пізніше.

Послуга зі зміни прописки за один день зможуть отримати як власники ID-карт, так і паспортів-книжок. Для участі в тестуванні необхідно зареєструватися за посилання, надавши наступні дані:

  • податковий номер заявника та власників/співвласників житла;
  • кваліфікований електронний підпис (КЕП) заявника та власників/співвласників житла.

Відзначається, що право власності на житло має бути внесено до реєстру нерухомості з 2013 року, а заявник і власник повинен бути старше 14 років.

Нагадаємо, з 10 листопада змінити реєстрацію місця проживання за допомогою програми "Дія" можуть власники паперових паспортів.

Відзначимо, у "Дії" з'явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а замість паперового документа, вони зможуть отримати Military ID.

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ДіяМіністерство цифрової трансформації