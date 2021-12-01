У "Дії" почали тестувати зміну прописки: як взяти участь

"На порталі "Дія" стартувало бета-тест декларування місця проживання. У кілька кліків і без походів в ЦНАПи (Центри надання адміністративних послуг) і військкомати", - йдеться в повідомленні відомства.

У Мінцифри відмітили, що в "Дії" послуга по зміні прописки доступна по всій Україні, за винятком Дніпра, Миколаєва, Одеси, Чернівців і Херсона. У цих містах вона буде доступна пізніше.

Послуга зі зміни прописки за один день зможуть отримати як власники ID-карт, так і паспортів-книжок. Для участі в тестуванні необхідно зареєструватися за посилання, надавши наступні дані:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

кваліфікований електронний підпис (КЕП) заявника та власників/співвласників житла.

Відзначається, що право власності на житло має бути внесено до реєстру нерухомості з 2013 року, а заявник і власник повинен бути старше 14 років.