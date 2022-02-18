Didi ушел из Украины и сократил штат в Китае: что происходит

Что такое Didi

Didi – китайский агрегатор такси. Основная аудитория сервиса находится в Китае – более 450 миллионов пользователей и несколько миллионов водителей. Компанию основали в 2012 году – основатели привлекли за это время более $21 миллиарда инвестиций. Сейчас оценка Didi превышает $56 миллиардов.

Ситуация с Украиной

В феврале 2021 года стало известно, что китайский агрегатор такси Didi начал подготовку к запуску в Украине. Компания планирована начать работу в 2021 году, но этого так и не произошло. Уже в феврале 2022 года стало известно, что сервис отменил запуск.

Команду для запуска Didi начал собирать в 2020 году. Компания должна была стать четвертым большим сервисом – после Bolt, Uber, Uklon. Ранее сервис появился в России (ноябрь 2020 года) и Казахстане (май 2021 года).

Что говорят в Uklon

РБК-Украина обратилось за комментарием ситуации к Bolt, Uber, Uklon. Ситуацию прокомментировали только представители Uklon. В украинской компании сообщили, что готовились к выходу Didi, в связи с чем сделали упор на повышение уровня безопасности для пользователей сервиса.

"Новые функции по контролю скорости, черный список для пассажира/водителя и кнопку SOS для экстренных ситуаций мы запустили даже раньше, чем планировали. Осенью прошлого года заработала страховка услуги "Драйвер" (временного водителя для вашего авто). Все это было сделано в кратчайшие строки", - рассказал изданию РБК-Украина операционный директор и соучредитель tech/uklon Сергей Смусь.

Сергей Смусь считает, что усиление конкуренции "разогревает" экономику Украины. В Uklon появление международных игроков на рынке называют плюсом для экономики, так как приходят новые инвестиции. Сергей Смусь положительно относится к конкуренции от мировых гигантов, так как они делают компанию сильнее.

Почему так произошло

На ситуацию повлияло китайское правительство. Власти давили на компанию, заставляя Didi остановить регистрацию новых пользователей на родном рынке. Это вызвано выходом Didi на IPO в Нью-Йорке. Правительство не устроило, что сервис собирает информацию о жителях Китая и ее могут похитить.

Кроме того, в компании начались массовые увольнения – Didi уже сократил до 20% штата. Этот шаг необходим, чтобы урезать расходы перед выходом на биржу. На конец 2020 года в штате компании работало более 15 тысяч человек.