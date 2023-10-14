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Діамант "Шахтаря" вивів збірну України вперед у матчі з Північною Македонією: відео

Фото: Георгій Судаков оформив дебютний гол за "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зусиллями півзахисника Георгія Судакова повела в рахунку в протистоянні у кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року проти Північної Македонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

Серія атак "синьо-жовтих" у середині першого тайму таки принесла плоди. На 30-й хвилині Судаков змістився до центру з лівого флангу та після дотику Зінченка вирішив бити з-за меж штрафного. М'яч зачепив оборонця Серафімова та влетів точно в кут.

Відео гола Судакова:

 

 

До слова, напередодні підготували анонс головний подій вікенду в світі спорту.

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