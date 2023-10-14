Бриллиант "Шахтера" вывел сборную Украины вперед в матче с Северной Македонией: видео

Национальная команда Украины усилиями полузащитника Георгия Судакова повела в счете в противостоянии в квалификации к чемпионату Европы 2024 года против Северной Македонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
Серия атак "сине-желтых" в середине первого тайма принесла плоды. На 30-й минуте Судаков сместился в центр с левого фланга и после касания Зинченко решил бить из-за пределов штрафной. Мяч задел защитника Серафимова и влетел точно в угол.
Видео гола Судакова:
К слову, накануне подготовили анонс главных событий уикенда в мире спорта.
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