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Диалог с Россией в Совете РФ-НАТО не подразумевает одобрения предложений Москвы, - Боррель

Автор: Дмитрий Кузнецов

Обсуждение предложений России по "гарантиям безопасности" в рамках Совета РФ-НАТО не предполагает их одобрения. Это один из шагов по созданию платформы для дипломатического диалога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

"Диалог с Россией на заседании Совета РФ-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений", - написал дипломат в своем блоге.

Боррель добавил, что некоторые российские предложения по так называемым "гарантиям безопасности" несовместимы с принцами построения европейской безопасности, в частности, с Хельсинским Заключительным актом 1975 года. При этом он отметил, что некоторые инициативы Москвы могут быть полезными.

Напомним, вечером 9 января состоится первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности".

Отметим, РБК-Украина писало о том, что в Москве не исключают того, что обсуждение с США относительно "гарантий безопасности" могут ограничиться лишь одной встречей, если Вашингтон не выслушает аргументы Кремля.

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