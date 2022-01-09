Диалог с Россией в Совете РФ-НАТО не подразумевает одобрения предложений Москвы, - Боррель

Обсуждение предложений России по "гарантиям безопасности" в рамках Совета РФ-НАТО не предполагает их одобрения. Это один из шагов по созданию платформы для дипломатического диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.
"Диалог с Россией на заседании Совета РФ-НАТО не подразумевает какого-либо одобрения российских предложений", - написал дипломат в своем блоге.
Боррель добавил, что некоторые российские предложения по так называемым "гарантиям безопасности" несовместимы с принцами построения европейской безопасности, в частности, с Хельсинским Заключительным актом 1975 года. При этом он отметил, что некоторые инициативы Москвы могут быть полезными.
Напомним, вечером 9 января состоится первый раунд переговоров США и России по "гарантиям безопасности".
Отметим, РБК-Украина писало о том, что в Москве не исключают того, что обсуждение с США относительно "гарантий безопасности" могут ограничиться лишь одной встречей, если Вашингтон не выслушает аргументы Кремля.