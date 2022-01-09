Діалог з Росією в Раді РФ-НАТО не передбачає схвалення пропозицій Москви, - Боррель

Обговорення пропозицій Росії щодо "гарантій безпеки" в рамках Ради РФ-НАТО не передбачає їх схвалення. Це один з кроків по створенню платформи для дипломатичного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

"Діалог з Росією на засіданні Ради РФ-НАТО не має на увазі будь-якого схвалення російських пропозицій", - написав дипломат у своєму блозі. Боррель додав, що деякі російські пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки" несумісні з принцами побудови європейської безпеки, зокрема, з Гельсінським Заключним актом 1975 року. При цьому він зазначив, що деякі ініціативи Москви можуть бути корисними.