Диалог с Россией нужно вести с позиции силы, - глава Минобороны ФРГ

Кандидат на пост председателя Еврокомиссии, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". Об этом она заявила в Европарламенте в среду, 10 июля, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что "Кремль не прощает слабостей", и добавила, что Россия остается соседом Европы, но действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии также высказалась по ряду других значимых для Евросоюза тем, в частности, отметив, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев" и решения об "опасных операциях" следует принимать на национальном уровне.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу.

Она добавила, что планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать "гораздо раньше" 2027 года.

Напомним, 2 июля министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен была официально выдвинута на должность главы Еврокомиссии.