Діалог з Росією треба вести з позиції сили, - глава Міноборони ФРН

Кандидат на посаду голови Єврокомісії, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європі слід вести діалог із Росією "з позиції сили". Про це вона заявила в Європарламенті в середу, 10 липня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Фон дер Ляєн підкреслила, що "Кремль не прощає слабкостей", і додала, що Росія залишається сусідом Європи, однак дії Москви в Україні суперечать міжнародному праву.

Кандидат на посаду голови Єврокомісії також висловилася щодо низки інших значущих для Євросоюзу тем, зокрема, зазначивши, що виступає не за "європейську армію", а за "армію європейців" і рішення про "небезпечні операції" слід ухвалювати на національному рівні.

Крім того, фон дер Ляєн закликала Євросоюз надавати підтримку країнам походження біженців, щоб позбутися причин, що спонукають мігрантів прямувати в Європу.

Вона додала, що плани з розширення кількості персоналу європейської прикордонної служби Frontex до 10 тисяч осіб слід реалізувати "набагато раніше" 2027 року.

Нагадаємо, 2 липня міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн була офіційно висунута на посаду голови Єврокомісії.