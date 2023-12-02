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Діалог з ХАМАСом зайшов в глухий кут. Ізраїль повернув переговорну групу додому

Фото: Давид Барена, голова Моссаду (Getty Imagea)
Автор: Сергій Пишкін

Переговорна група Ізраїля, яка перебувала в Катарі, отримала наказ повернутись додому. Переговори про продовження перемир'я з ХАМАСом зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Через те, що переговори зайшли в глухий кут, і за вказівкою прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, глава Моссаду Давид Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому", - йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, опублікованій від імені шпигунського агентства Моссад.

ХАМАС не виконав своїх зобов'язань відповідно до угоди, яка передбачала звільнення всіх жінок й дітей, які були в списку, наданому бойовикам. 

"Глава Моссаду дякує главі ЦРУ, міністру розвідки Єгипту, прем'єр-міністру Катару за їх партнерство і величезні посередницькі зусилля, які привели до звільнення 84 жінок і дітей з Гази, на додаток до 24 іноземних громадян", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на момент зриву перемир'я в заручниках у ХАМАСа залишались 136 осіб, а саме: 

  • 114 чоловіків; 
  • 20 жінок; 
  • 2 дітей. 
  • у тому ж числі 125 ізраїльтян й 11 іноземців серед яких 8 з Таїланду. 

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та ХАМАСом почалось тимчасове перемир'я. Тоді ж сторони домовилися про припинення вогню на чотири дні, однак вирішили продовжити його ще на два дні з умовою, що бойовики звільнять більше заручників.

1 грудня Ізраїль відновив бойові дії у Секторі Газа та заявив, що ХАМАС порушив умови перемир'я. 

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