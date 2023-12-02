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Диалог с ХАМАСом зашел в тупик. Израиль вернул переговорную группу домой

Фото: Давид Барена, глава Моссада (Getty Imagea)
Автор: Сергей Пышкин

Находившаяся в Катаре переговорная группа Израиля получила приказ вернуться домой. Переговоры о продлении перемирия с ХАМАСом зашли в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Из-за того, что переговоры зашли в тупик, и по указанию премьер-министра Беньямина Нетаньяху, глава Моссада Давид Барнеа приказал переговорной группе в Дохе вернуться домой", - говорится в заявлении офиса премьер-министра Беньямина Нетаньяху, опубликованном от имени шпионского агентства Моссад.

ХАМАС не выполнил своих обязательств в соответствии с соглашением, которое предусматривало освобождение всех женщин и детей, которые были в списке, предоставленном боевикам. 

"Глава Моссада благодарит главу ЦРУ, министра разведки Египта, премьер-министра Катара за их партнерство и огромные посреднические усилия, которые привели к освобождению 84 женщин и детей из Газы, в дополнение к 24 иностранным гражданам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что на момент срыва перемирия в заложниках у ХАМАСа оставались 136 человек, а именно: 

  • 114 мужчин; 
  • 20 женщин; 
  • 2 детей. 
  • в том же числе 125 израильтян и 11 иностранцев среди которых 8 из Таиланда

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время нападения террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности, Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Тель-Авив со своей стороны начал операцию против террористов и наступательную активность на Секторе Газа.

24 ноября между Израилем и ХАМАСом началось временное перемирие. Тогда же стороны договорились о прекращении огня на четыре дня, однако решили продлить его еще на два дня с условием, что боевики освободят больше заложников.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа и заявил, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

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