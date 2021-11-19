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Диагноз COVID можно установить только тестом. Чем они отличаются

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 16:03
Диагноз COVID можно установить только тестом. Чем они отличаются Фото: Минздрав объяснил чем отличаются тесты на коронавирус (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Установить наличие коронавируса у человека можно только по результатам тестирования. В случае подозрения, направление задает семейный врач.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.

Чем отличаются тесты на коронавирус

ПЦР-тест действителен в течение 72 часов:

  • устанавливает диагноз заболевания;
  • определяет активную фазу заболевания;
  • не выявляет антитела к заболеванию;
  • способ проведения - взятие мазка из носа или рта.

Экспресс-тест на антиген действительный в течение 72 часов:

  • устанавливает диагноз заболевания;
  • определяет активную фазу заболевания;
  • не выявляет антитела к заболеванию;
  • способ проведения - взятие мазка из носа или рта.

Тест на определение антител проводится через взятие крови и предназначен для выявления иммуноглобулинов/антител (белковых соединений, которые организм вырабатывает в ответ на антигены).

Диагноз COVID можно установить только тестом. Чем они отличаются

Фото: МИНЗДРАВ объяснил чем отличаются тесты на коронавирус (https://t.me/COVID19_Ukraine)

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