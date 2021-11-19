Диагноз COVID можно установить только тестом. Чем они отличаются
Фото: Минздрав объяснил чем отличаются тесты на коронавирус (Getty Images)
Установить наличие коронавируса у человека можно только по результатам тестирования. В случае подозрения, направление задает семейный врач.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Коронавирус_инфо.
Чем отличаются тесты на коронавирус
ПЦР-тест действителен в течение 72 часов:
- устанавливает диагноз заболевания;
- определяет активную фазу заболевания;
- не выявляет антитела к заболеванию;
- способ проведения - взятие мазка из носа или рта.
Экспресс-тест на антиген действительный в течение 72 часов:
- устанавливает диагноз заболевания;
- определяет активную фазу заболевания;
- не выявляет антитела к заболеванию;
- способ проведения - взятие мазка из носа или рта.
Тест на определение антител проводится через взятие крови и предназначен для выявления иммуноглобулинов/антител (белковых соединений, которые организм вырабатывает в ответ на антигены).
Фото: МИНЗДРАВ объяснил чем отличаются тесты на коронавирус (https://t.me/COVID19_Ukraine)