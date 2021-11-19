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Діагноз COVID можна встановити тільки тестом. Чим вони відрізняються

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:03
Діагноз COVID можна встановити тільки тестом. Чим вони відрізняються Фото: МОЗ пояснило чим відрізняються тести на коронавірус (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Встановити наявність коронавірусу у людини можна лише за результатами тестування. У разі підозри, направлення задає сімейний лікар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Чим відрізняються тести на коронавірус

ПЛР-тест дійсний протягом 72 годин:

  • встановлює діагноз захворювання;
  • визначає активну фазу захворювання;
  • не виявляє антитіла до захворювання;
  • спосіб проведення - взяття мазку з носа або рота.

Експрес-тест на антиген дійсний протягом 72 годин:

  • встановлює діагноз захворювання;
  • визначає активну фазу захворювання;
  • не виявляє антитіла до захворювання;
  • спосіб проведення - взяття мазку з носа або рота.

Тест на визначення антитіл проводиться через взяття крові й призначений для виявлення імуноглобулінів/антитіл (білкових сполук, які організм виробляє у відповідь на антигени).

Діагноз COVID можна встановити тільки тестом. Чим вони відрізняються

Фото: МОЗ пояснило чим відрізняються тести на коронавірус (https://t.me/COVID19_Ukraine)

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