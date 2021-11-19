Діагноз COVID можна встановити тільки тестом. Чим вони відрізняються
Фото: МОЗ пояснило чим відрізняються тести на коронавірус (Getty Images)
Встановити наявність коронавірусу у людини можна лише за результатами тестування. У разі підозри, направлення задає сімейний лікар.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Коронавірус_інфо.
Чим відрізняються тести на коронавірус
ПЛР-тест дійсний протягом 72 годин:
- встановлює діагноз захворювання;
- визначає активну фазу захворювання;
- не виявляє антитіла до захворювання;
- спосіб проведення - взяття мазку з носа або рота.
Експрес-тест на антиген дійсний протягом 72 годин:
- встановлює діагноз захворювання;
- визначає активну фазу захворювання;
- не виявляє антитіла до захворювання;
- спосіб проведення - взяття мазку з носа або рота.
Тест на визначення антитіл проводиться через взяття крові й призначений для виявлення імуноглобулінів/антитіл (білкових сполук, які організм виробляє у відповідь на антигени).
Фото: МОЗ пояснило чим відрізняються тести на коронавірус (https://t.me/COVID19_Ukraine)