Діагностика й заміна. Українцям показали, як ремонтують рейки в метро Києва (фото)

Поточні роботи з утримання тунелів, рейок, контактних мереж та іншого обладнання у метрополітені Києва тривають безперервно. Щоночі до цього процесу залучають близько 400 працівників профільної служби.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен" у Facebook.
Заміна рейок - один із важливих етапів утримання колійної інфраструктури.
При цьому роботи виконують винятково в нічний час - коли рух поїздів зупиняють і знімають напругу з контактної рейки.
Ремонтні роботи в метро виконують вночі (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
У КП розповіли, що спеціалісти підземки виконують діагностику і, за необхідності, заміну рейок регулярно, оскільки це необхідно для підтримки належного стану інфраструктури метрополітену.
Заміну рейок у метро виконують за потреби (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
Так, нещодавно було замінено частину зношеної рейки на перегоні між станціями "Майдан Незалежності" - "Площа Українських Героїв".
Заміна частини зношеної рейки (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
"Нині фахівці столичного метро встановлювали 25-метрову рейку вагою майже 1 300 кг", - зауважили у "Київському метрополітені".
Рейки важать чимало (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
Українцям показали також роботу дефектоскопа - спеціального обладнання, яке використовують для діагностики стану рейок.
Обладнання для діагностики стану рейок (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
"За допомогою дефектоскопа фахівці контролюють стан рейок, виявляючи дефекти на ранніх стадіях. Це дає можливість вчасно провести ремонт або заміну рейкового полотна", - пояснили у комунальному підприємстві.
Робота дефектоскопа (фото: Олексій Самсонов/facebook.com/kyivmetro)
Уточнюється, що впродовж нічної зміни одна бригада проводить діагностику близько трьох кілометрів колій.
В цілому ж у метрополітені щоночі працює кілька бригад дефектоскопістів на кожній лінії.
Допис КП "Київський метрополітен" (скриншот: facebook.com/kyivmetro)
Нагадаємо, раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор розповів, коли у столиці мають побудувати метро на Виноградар. Водночас він зауважив, що остаточні терміни завершення робіт залежатимуть від фінансування.
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