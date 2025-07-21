Дезодоранти для дітей: з якого віку безпечно користуватись?

Чи безпечно дітям користуватися дезодорантами

За словами медика, у більшості випадків це безпечно. Дітям і підліткам дозволено користуватися як дезодорантами, так і антиперспірантами.

Поширена думка, нібито антиперспіранти "вивільняють токсини" через шкіру, є хибною. Насправді, організм виводить токсини через нирки та кишечник, а не через піт, тож "блокування" поту не накопичує шкідливі речовини.

Виникають також чутки про те, що дезодоранти можуть спричиняти серйозні хвороби - рак грудей.

Сучасні наукові дані не підтверджують такого звʼязку - дослідження не виявили підвищення ризику раку молочної залози від використання дезодорантів чи антиперспірантів.

Тому при належному використанні ці засоби гігієни вважаються безпечними для дітей. Найважливіше - слідкувати за реакцією шкіри дитини: якщо дезодорант викликає подразнення або не подобається його запах, краще спробувати інший.

В якому віці варто починати користуватися

Єдиної рекомендації щодо віку немає - усе залежить від індивідуального розвитку дитини. Багато хто починає у ранньому підлітковому віці (близько 12-13 років), коли зміни гормонального фону призводять до появи запаху поту.

У деяких дітей неприємний запах під пахвами може зʼявитися досить рано - у 8-9 років - це пов'язано з початком статевого дозрівання у молодшому шкільному віці.

Яка різниця між дезодорантом та антиперспірантом

Антиперспірант - засіб, що зменшує потовиділення. Основний активний компонент більшості антиперспірантів - сполуки алюмінію. Вони тимчасово блокують протоки потових залоз, утворюючи пробку і не даючи поту виходити на поверхню шкіри. Таким чином, виділення поту значно скорочується

Тоді як дезодорант покликаний боротися саме із запахом. Він не перешкоджає самому процесу потіння, але діє шляхом антибактеріальних та ароматичних компонентів. Дезодорант пригнічує розмноження бактерій, що викликають неприємний запах, та маскує запах ароматизаторами чи поглинаючими речовинами.

Для дітей молодшого віку зазвичай достатньо лише дезодоранту, оскільки в них ще нема сильного потовиділення.

Педіатр радить починати саме з дезодорантів без алюмінію. Антиперспірант може знадобитися пізніше, у середньому та старшому підлітковому віці, коли потовиділення стає інтенсивнішим.

Як обрати безпечний дезодорант

Краще стік або ролик, ніж спрей

Аерозольні дезодоранти можуть бути складні у застосуванні для дітей: є ризик

випадково вдихнути хмару спрею при розпиленні.

Тому для підлітків більше підходять твердий стік або роликовий (кульковий) дезодорант - ними легше користуватися і вони точково наносяться на шкіру.

Звертайте увагу на склад

Шукайте засоби з мінімумом потенційно шкідливих хімічних добавок. Бажано, щоб у складі не було алюмінію, парабенів, фталатів та надлишку штучних ароматизаторів.

Замість цього найкращі натуральні поглиначі запаху (наприклад, харчова сода чи кукурудзяний крохмаль).

Зверніть увагу, що слова "natural" чи "натуральний" на упаковці не гарантують абсолютної безпечності, адже це маркування не суворо регулюється.

Перевірте новий засіб на шкірі

Коли купуєте дезодорант підлітку вперше, можна провести невеликий тест: нанести трохи засобу на невеличку ділянку під пахвою і поспостерігати.

Якщо шкіра добре реагує - немає почервоніння, свербежу або печіння - можна сміливо користуватися.