Дезодоранты для детей: с какого возраста безопасно пользоваться?

Безопасно ли детям пользоваться дезодорантами

По словам медика, в большинстве случаев это безопасно. Детям и подросткам разрешено пользоваться как дезодорантами, так и антиперспирантами.

Распространенное мнение, якобы антиперспиранты "высвобождают токсины" через кожу, является ошибочным. На самом деле, организм выводит токсины через почки и кишечник, а не через пот, поэтому "блокировка" пота не накапливает вредные вещества.

Возникают также слухи о том, что дезодоранты могут вызывать серьезные болезни - рак груди.

Современные научные данные не подтверждают такой связи - исследования не выявили повышения риска рака молочной железы от использования дезодорантов или антиперспирантов.

Поэтому при надлежащем использовании эти средства гигиены считаются безопасными для детей. Самое важное - следить за реакцией кожи ребенка: если дезодорант вызывает раздражение или не нравится его запах, лучше попробовать другой.

В каком возрасте стоит начинать пользоваться

Единой рекомендации по возрасту нет - все зависит от индивидуального развития ребенка. Многие начинают в раннем подростковом возрасте (около 12-13 лет), когда изменения гормонального фона приводят к появлению запаха пота.

У некоторых детей неприятный запах под мышками может появиться довольно рано - в 8-9 лет - это связано с началом полового созревания в младшем школьном возрасте.

Какая разница между дезодорантом и антиперспирантом

Антиперспирант - средство, уменьшающее потоотделение. Основной активный компонент большинства антиперспирантов - соединения алюминия. Они временно блокируют протоки потовых желез, образуя пробку и не давая поту выходить на поверхность кожи. Таким образом, выделение пота значительно сокращается.

Тогда как дезодорант призван бороться именно с запахом. Он не препятствует самому процессу потения, но действует за счет антибактериальных и ароматических компонентов. Дезодорант подавляет размножение бактерий, вызывающих неприятный запах, и маскирует запах ароматизаторами или поглощающими веществами.

Для детей младшего возраста обычно достаточно только дезодоранта, поскольку у них еще нет сильного потоотделения.

Педиатр советует начинать именно с дезодорантов без алюминия. Антиперспирант может понадобиться позже, в среднем и старшем подростковом возрасте, когда потоотделение становится более интенсивным.

Как выбрать безопасный дезодорант

Лучше стик или ролик, чем спрей

Аэрозольные дезодоранты могут быть сложны в применении для детей: есть риск

случайно вдохнуть облако спрея при распылении.

Поэтому для подростков больше подходят твердый стик или роликовый (шариковый) дезодорант - ими легче пользоваться и они точечно наносятся на кожу.

Обращайте внимание на состав

Ищите средства с минимумом потенциально вредных химических добавок. Желательно, чтобы в составе не было алюминия, парабенов, фталатов и избытка искусственных ароматизаторов.

Вместо этого лучшие натуральные поглотители запаха (например, пищевая сода или кукурузный крахмал).

Обратите внимание, что слова "natural" или "натуральный" на упаковке не гарантируют абсолютной безопасности, ведь эта маркировка не строго регулируется.

Проверьте новое средство на коже

Когда покупаете дезодорант подростку впервые, можно провести небольшой тест: нанести немного средства на небольшой участок под мышкой и понаблюдать.

Если кожа хорошо реагирует - нет покраснения, зуда или жжения - можно смело пользоваться.