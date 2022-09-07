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Действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца: подробности

Фото: действующие отсрочки от мобилизации можно продлить на два месяца (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство предусмотрело возможность продления на два месяца действующих отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства экономики Украины.

Речь идет об отсрочках, предоставленных решениями Министерства экономики в марте-апреле, срок действия которых истекает в сентябре-октябре этого года. Решение о продлении отсрочки на срок до двух месяцев может быть принято Минэкономики лишь один раз.

"Сегодняшнее решение правительства позволяет обеспечить постоянную и эффективную работу органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций, которые сейчас работают на победу в тылу", - министр экономики Юлия Свириденко.

Правительственное решение предусматривает также, что выписку из приказа Минэкономики об отсрочке от призыва военнообязанному работнику может предоставлять и визировать предприятие, учреждение или организация, где он работает. Эта норма призвана уменьшить нагрузку на органы государственной власти, что позволит высвободить ресурсы для усиления работы на других направлениях.

Напомним, что в Раде предложили освободить от мобилизации тренеров и воспитателей детсадов.

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