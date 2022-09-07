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Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці: подробиці

Фото: Чинні відстрочки від мобілізації можна продовжити на два місяці (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд передбачив можливість подовження на два місяці чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства економіки України.

Йдеться про відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки в березні-квітні, термін дії яких спливає у вересні-жовтні цього року. Рішення щодо продовження відстрочки на строк до двох місяців може бути прийнято Мінекономіки лише один раз.

"Сьогоднішнє рішення Уряду дозволяє забезпечити сталу та ефективну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій, які нині працюють на перемогу в тилу", - міністр економіки Юлія Свириденко.

Урядове рішення передбачає також, що витяг з наказу Мінекономіки про відстрочку від призову військовозобов’язаному працівнику може надавати та візувати підприємство, установа чи організація, де він працює. Ця норма покликана зменшити навантаження на органи державної влади, що дозволить вивільнити ресурси для посилення роботи на інших напрямках.

Нагадаємо, що у Раді запропонували звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитсадків.

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