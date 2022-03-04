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Как действовать в случае отсутствия водоснабжения: инструкция от Минздрава

Автор: Каролина Гайдук

24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины, оккупанты цинично обстреливают жилые дома, больницы и школы. Министерство здравоохранения решило опубликовать рекомендации по спасению жизни, а именно: что делать, если в доме отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Необходимо использовать питьевую воду:

  • из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);
  • пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии;
  • фасованную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.

"Сохранять питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить надписьями: "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, производят 2-3-суточный запас", - отметили в ведомстве.

Кроме того, для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить (не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.

Напомним, что в Энергодаре, где располагается крупнейшая в Европе АЭС, российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам. Из-за обстрелов в городе отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия.

Отметим, что российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. В результате ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.

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