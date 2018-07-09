Действия Венгрии отдаляют Украину от нового формата партнерства с НАТО, - нардеп

В Раде не исключают, что Будапешт все-таки заблокирует решения НАТО по Украине

Действия Венгрии, которая намерена блокировать решения по Украине в рамках предстоящего саммита НАТО, отдаляют Киев от нового формата партнерства с альянсом. Об этом РБК-Украина заявила секретарь парламентского комитета по вопросам европейской интеграции, нардеп от "Самопомочи" Елена Сотник.

По словам Сотник, Венгрия как страна-участница НАТО может заблокировать решения по Украине.

"Действия Венгрии отдаляют Украину от нового формата партнерства в НАТО", - отметила Сотник и добавила, что принятый в июне закон о национальной безопасности поможет Украине претендовать на новый статус сотрудничества в НАТО.

Но, учитывая, что Венгрия переходит на очевидный шантаж по языковому вопросу, по мнению Сотник, вряд ли по итогу саммита можно ожидать на какие-то решения по Украине.

"Очень неприятно, когда вопрос коллективной безопасности Европы и мира ставится на одну карту с двусторонними отношениями между двумя странами. Причем я не думаю, что Украина относится к тем странам, которая реально обижает меньшинства или недостаточно уделяет этому внимания", - подчеркнула народный депутат.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет настаивать на официальном статусе венгерского языка в Украине. Отметим, именно из-за языкового вопроса Венгрия до недавнего времени блокировала проведение саммита Украина-НАТО.