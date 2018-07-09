Дії Угорщини віддаляють Україну від нового формату партнерства з НАТО, - нардеп

У Раді не виключають, що Будапешт все-таки заблокує рішення НАТО по Україні

Дії Угорщини, яка має намір блокувати рішення по Україні в рамках майбутнього саміту НАТО, віддаляють Київ від нового формату партнерства з альянсом. Про це РБК-Україна заявила секретар парламентського комітету з питань європейської інтеграції, нардеп від "Самопомічі" Олена Сотник.

За словами Сотник, Угорщина як країна-учасниця НАТО може заблокувати рішення по Україні.

"Дії Угорщини віддаляють Україну від нового формату партнерства в НАТО", - зазначила Сотник і додала, що прийнятий у червні закон про національну безпеку допоможе Україні претендувати на новий статус співробітництва в НАТО.

Але, враховуючи, що Угорщина переходить на очевидний шантаж щодо мовного питання, на думку Сотник, навряд чи за підсумком саміту можна очікувати на якісь рішення по Україні.

"Дуже неприємно, коли питання колективної безпеки Європи і світу ставиться на одну карту з двосторонніми відносинами між двома країнами. Причому я не думаю, що Україна належить до тих країн, яка реально ображає меншини або недостатньо приділяє цьому уваги", - підкреслила народний депутат.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт буде наполягати на офіційному статусі угорської мови в Україні. Зазначимо, саме через мовне питання Угорщина до недавнього часу блокувала проведення саміту Україна-НАТО.