Действия Никопольского завода ферросплавов по TIU Canada ухудшают отношения с Канадой, - АУДС

Действия Никопольского завода ферросплавов, который находится в собственности олигарха Игоря Коломойского, по отключению от электросети солнечной станции канадской компании TIU Canada отталкивают других инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в экономику Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по связям с органами власти Американо-украинского делового совета (US UBS) Марины Антоновой.
Она подчеркнула, что когда организация выступает по поводу иностранных инвестиций в Украину, то обычно говорит о том, что самым большим врагом в Украине сегодня, безусловно, является российская агрессия и внутренняя коррупция.
"Когда мы видим такие кейсы, с которыми столкнулась компания TIU Украина мы хотим еще раз напомнить украинской власти, международному сообществу о том, что так желаемые иностранные инвестиции, которых мы так все стремимся привлечь в Украину - это не абстрактные какие-то вещи, это вполне конкретные компании, которые сегодня работают в Украине, несмотря на все трудности, несмотря на всю неопределенность политической, экономической, социальной ситуации в Украине", - сказала Антонова.
По ее мнению 70% компаний, входящих в Американо-украинский деловой совет, с радостью увеличили бы свои инвестиционные портфели в Украине, если бы бизнес-климат, если бы инвестиционный климат в Украине был благоприятный.
"Случаи, с которыми столкнулась "TIU Украина" напоминают нам о том, насколько важно сохранить это доверие иностранных инвесторов международного сообщества к Украине как к государству", - добавила Антонова.
При этом она призвала украинскую власть, суды справедливо рассмотреть проблему компании и вынести справедливый приговор по результатам судебных разбирательств, чтобы поставить точку в этом "абсурдном деле".
Антонова напомнила, что Канада - один из преданных партнеров Украины уже более 30 лет.
"Я думаю, что задача украинской власти, задача тех украинцев, которые отвечают за благоприятный бизнес-климат - это сделать так, чтобы отношения Украины и Канады продолжались еще много лет без этаких случаев, которіе безусловно только отпугивают иностранных инвесторов и не только из Канады, но и из других стран мира", - подчеркнула она.
Ранее Валентина Белякова, директор компании TIU Canada, заявила, что акционер Никопольского завода ферросплавов - олигарх Игорь Коломойский лично дал команду остановить работу солнечной станции при Никополе, которая принадлежит этой компании.
Поэтому TIU Canada требует от украинской власти защиты из-за противозаконных действий Никопольского завода ферросплавов, в связи с тем, что предприятие незаконно отключило от электросети солнечную электростанцию компании в марте 2020 года.
Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.
По информации партнера киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, после первого арбитражного иска компании Modus Energy могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
В планах Кабинета министров Украины на ближайшие месяцы ввести акцизный налог на продажу "зеленой" электроэнергии в размере от 3,2% до 40%.