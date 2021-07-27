Действия Никопольского завода ферросплавов по TIU Canada ухудшают отношения с Канадой, - АУДС

Она подчеркнула, что когда организация выступает по поводу иностранных инвестиций в Украину, то обычно говорит о том, что самым большим врагом в Украине сегодня, безусловно, является российская агрессия и внутренняя коррупция.

"Когда мы видим такие кейсы, с которыми столкнулась компания TIU Украина мы хотим еще раз напомнить украинской власти, международному сообществу о том, что так желаемые иностранные инвестиции, которых мы так все стремимся привлечь в Украину - это не абстрактные какие-то вещи, это вполне конкретные компании, которые сегодня работают в Украине, несмотря на все трудности, несмотря на всю неопределенность политической, экономической, социальной ситуации в Украине", - сказала Антонова.

По ее мнению 70% компаний, входящих в Американо-украинский деловой совет, с радостью увеличили бы свои инвестиционные портфели в Украине, если бы бизнес-климат, если бы инвестиционный климат в Украине был благоприятный.

"Случаи, с которыми столкнулась "TIU Украина" напоминают нам о том, насколько важно сохранить это доверие иностранных инвесторов международного сообщества к Украине как к государству", - добавила Антонова.

При этом она призвала украинскую власть, суды справедливо рассмотреть проблему компании и вынести справедливый приговор по результатам судебных разбирательств, чтобы поставить точку в этом "абсурдном деле".

Антонова напомнила, что Канада - один из преданных партнеров Украины уже более 30 лет.

"Я думаю, что задача украинской власти, задача тех украинцев, которые отвечают за благоприятный бизнес-климат - это сделать так, чтобы отношения Украины и Канады продолжались еще много лет без этаких случаев, которіе безусловно только отпугивают иностранных инвесторов и не только из Канады, но и из других стран мира", - подчеркнула она.

Ранее Валентина Белякова, директор компании TIU Canada, заявила, что акционер Никопольского завода ферросплавов - олигарх Игорь Коломойский лично дал команду остановить работу солнечной станции при Никополе, которая принадлежит этой компании.

Поэтому TIU Canada требует от украинской власти защиты из-за противозаконных действий Никопольского завода ферросплавов, в связи с тем, что предприятие незаконно отключило от электросети солнечную электростанцию ​​компании в марте 2020 года.