Новый акциз на "зеленую" энергию станет основанием для международных арбитражей, - юрист

Введение нового акцизного налога на электроэнергию возобновляемых источников энергии может быть признано неконституционным.

Об этом сообщил партнер международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Не исключено, что указанное изменение будет определено неконституционным Конституционным судом Украины или будут в дальнейшем внесены изменения, которые уменьшат негативный эффект налога", - сообщил эксперт.

В то же время Сысоев отметил, что, если этого не произойдет, единственным способом защиты прав производителей и инвесторов будет обращение в международные арбитражные институты с иском о компенсации ущерба, нанесенного действиями государства Украина.

По его словам, производители и инвесторы не принимают подобных изменений, поскольку они при отсутствии механизмов компенсации таких платежей фактически являются новым урезанием зеленого тарифа, о чем свидетельствуют многочисленные письма к власти и выступления профильных ассоциаций.

"Если же такие изменения будут приняты, то производители будут вынуждены платить новый налог", - подчеркнул партнер Dentons.

Напомним, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину из-за систематического нарушения украинским правительством обязательств в секторе ВДЭ.

Решение о прекращении сотрудничества принято после планов Кабмина ввести новый акцизный налог на "зеленую" энергию.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868.2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд.

Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.