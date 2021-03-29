Действия Ирана вынуждают рассматривать изменения в конвенцию о расследовании авиакатастроф, - Енин

Поведение Ирана в отношении расследования крушения самолета "МАУ" вынуждает пересматривать международную конвенцию о расследовании авиакатастроф. Она сейчас не позволяет заставить Иран выполнять свои обязательства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью UNN.

Он рассказал, что в ближайшее время состоится разговор глав МИД пострадавших стран и на нем будут обсуждать ужесточение конвенции.

"Одним из направлений такого диалога будет оценка возможностей внесения изменений в положения международных конвенций, регулирующих соответствие технического расследования, поскольку мы видим насколько сложно заставить государство-член Конвенции добросовестно выполнять свои обязательства, если государство уклоняется от сотрудничества", - сказал Енин.