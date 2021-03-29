Дії Ірану змушують розглядати зміни в конвенцію про розслідування авіакатастроф, - Єнін

Поведінка Ірану щодо розслідування катастрофи літака "МАУ" змушує переглядати міжнародну конвенцію про розслідування авіакатастроф. Вона зараз не дозволяє змусити Іран виконувати свої зобов'язання.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в інтерв'ю UNN.

"Одним з напрямків такого діалогу буде оцінка можливостей внесення змін до положення міжнародних конвенцій, що регулюють відповідність технічного розслідування, оскільки ми бачимо наскільки складно змусити держава-член Конвенції сумлінно виконувати свої зобов'язання, якщо держава ухиляється від співпраці", - сказав Єнін.

Він розповів, що найближчим часом відбудеться розмова глав МЗС постраждалих країн і на ньому будуть обговорювати посилення конвенції.

Раніше повідомлялося, що Єнін поскаржився спецпредставникові Держдепу США з питань Ірану Роберту Маллі на технічний звіт з розслідування катастрофи МАУ. Розмова представників України і США відбувся 24 березня.

Літак рейсу PS752 української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана 8 січня 2020 року. У своєму фінальному технічному звіті Тегеран заявив, що літак був знищений через помилки оператора протиповітряної оборони. Іранська сторона стверджує, що літак був випадково визначено як "ворожа мета".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував технічний звіт Ірану, підкресливши, що Тегеран не врахував зауваження Києва. Він назвав цей звіт цинічною спробою приховати справжні причини катастрофи МАУ.