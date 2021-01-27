Действия и.о. главы САП в деле "Роттердам+" незаконны и только затянут процесс, - адвокат

Решение и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука возобновить уже дважды закрытое дело "Роттердам+" противоречит закону и свидетельствует лишь о желании как можно дольше затягивать этот бессмысленный процесс.

Об этом сообщила адвокат по делу Наталья Дригваль.

"Согласно нормам УПК, отмена постановлений прокуроров САП может быть осуществлена генеральным прокурором или лицом, исполняющим его обязанности, или руководителем САП. Как мы понимаем в этом списке не числятся ни и.о. руководителя САП, ни первый заместитель руководителя САП, которым является Максим Грищук. Особое возмущение у нас вызывает, что господин Грищук, будучи и.о. главы САП ранее четко указывал в своей официальной переписке на отсутствие у него таких полномочий", - заявила адвокат.

Она подчеркнула, что дело "Роттердам+" было уже дважды закрыто - 27 августа 2020 и 21 января 2021 года.

"Закрытие дела и действия прокурора, принявшего их, также дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд. Ни у кого из профессионалов не осталось сомнений, что в деле не было и нет состава преступления. Однако очередные попытки снова возобновить его - это лишь повод затянуть этот лишенный смысла политизированный процесс", - сообщила адвокат Дригваль.

По ее словам, дело "Роттердам+" длится уже почти 5 лет. За это время ни одна государственная или международная экспертиза не установила наличие убытка или вреда от формулы.

"Несмотря на объективные факты: отсутствие вреда, потерпевших, состава преступления - следствие продолжает незаконно преследовать лица, которые уже более 1,5 года находятся в статусе "подозреваемых". Это беспрецедентный случай нарушения законодательства Украины. Вопиющее нарушение прав человека и продолжение абсурда, связанного с делом "Роттердам+". В случае продолжения нарушения конституционных прав граждан Украины со стороны силовых органов, мы рассмотрим возможность подачи иска в ЕСПЧ", - подытожила адвокат.

Напомним, 21 января 2021 г. САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Дважды сторона обвинения требовала заменить прокурора по делу, который их не устраивал. ВАКС дважды отказывал в этом требовании.

Отметим что решение о корректности формульного ценообразования на уголь было подтверждено Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, украинскими и международными экспертными институтами.