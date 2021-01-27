Дії в.о. голови САП у справі "Роттердам+" незаконні і тільки затягнуть процес, - адвокат

Рішення в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука відновити вже двічі закриту справу "Роттердам+" суперечить закону і свідчить лише про бажання якомога довше затягувати цей безглуздий процес.

Про це повідомила адвокат по справі Наталія Дригваль.

"Згідно з нормами КПК, скасування постанов прокурорів САП може бути здійснено генеральним прокурором або особою, яка виконує його обов'язки, або керівником САП. Як ми розуміємо в цьому списку не значаться ні в. о. керівника САП, ні перший заступник керівника САП, яким є Максим Грищук. Особливе обурення у нас викликає, що пан Грищук, будучи в.о. голови САП раніше чітко вказував у своїй офіційній переписці на відсутність у нього таких повноважень", - заявила адвокат.

Вона підкреслила, що справа "Роттердам+" було вже двічі закрито - 27 серпня 2020 та 21 січня 2021 року.

"Закриття справи і дії прокурора, який їх прийняв, також двічі підтвердив Вищий антикорупційний суд. Ні в кого з фахівців не залишилося сумнівів, що у справі не було і немає складу злочину. Однак чергові спроби знову відновити його - це лише привід затягнути цей позбавлений сенсу політизований процес", - повідомила адвокат Дригваль.

За її словами, справу "Роттердам+" триває вже майже 5 років. За цей час жодна державна чи міжнародна експертиза не встановила наявність збитку або шкоди від формули.

"Попри об'єктивні факти: відсутність шкоди, потерпілих, складу злочину - слідство продовжує незаконно переслідувати особи, які вже понад 1,5 року перебувають у статусі підозрюваних. Це безпрецедентний випадок порушення законодавства України. Кричуще порушення прав людини і продовження абсурду, пов'язаного зі справою "Роттердам+". У разі продовження порушення конституційних прав громадян України з боку силових органів, ми розглянемо можливість подачі позову в ЄСПЛ", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 21 січня 2021 р. САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Двічі сторона звинувачення вимагала замінити прокурора у справі, що їх не влаштовував. ВАКС двічі відмовляв у цій вимозі.

Відзначимо, що рішення про коректність формульного ціноутворення на вугілля було підтверджено Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, українськими та міжнародними експертними інститутами.