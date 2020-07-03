Из-за действий ГБР в воздушной обороне более сутки была дыра в сотни километров, - Забродский

Изъятия следователями Государственного бюро расследований элементов из средств системы противовоздушной обороны Украины было осуществлено противозаконно и привело к отключению системы ПВО. "Европейская солидарность" требует привлечь к ответственности всех, кто создал опасность для системы обороны государства.

Об этом заявил народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский с трибуны парламента.

"С праздником Зенитных ракетных войск поздравили наши войска не только сегодня люди, которые имеют к ним отношение и те, кто неравнодушны к судьбе наших Вооруженных сил, но и "специалисты" Государственного бюро расследований. На сайте командования наших Вооруженных сил было сообщение, что вчера в несколько частей Зенитных ракетных войск, которые дислоцированы на Хмельнитчине, прибыла бригада следователей ГБР с соответствующими предписаниями на проведение следственных действий. В частности, осмотр территории воинской части и установления некоторых обстоятельств", - отметил депутат.

Он сообщил, что в результате этой работы было изъято среди прочего в одной из частей четыре СВЧ приборы, так называемые клистроны, и еще три - в других воинских частях.

"Не мне вам рассказывать и вам напоминать, как начинаются войны в 20-м и 21-м веках. Благодаря нашему собственному опыту и политической истории последних 20 лет, мы это прекрасно знаем - из ракетно-бомбовых ударов, с применения противником воздушных сил", - добавил генерал-лейтенант.

Михаил Забродский отметил, что всем прекрасно известно, что соотношение средств воздушного нападения явно не на пользу Воздушных сил Украины, если говорить про страну-агрессора.

"Мы требуем от министерства обороны не вялой оценки и не служебных расследований, а четкого ответа: кто виноват в том, что произошло. Мы требуем от Генерального прокурора Венедиктовой четкой оценки действий "специалистов" из ГБР, которые в последнее время отличились только штурмами музеев и выдвижением бредовых обвинений против оппозиции. Мы требуем от Верховного Главнокомандующего четкой оценки должностных лиц. Виновных – к ответственности", - заявил Забродский.

Напомним, вчера Воздушные силы ВСУ через Facebook заявили об изъятии семи сверхвысокочастотных приборов (клистронов) для зенитно-ракетных комплексов и ГБР обвинили в подрыве обороноспособности Украины.

Вечером 2 июля изъятое сотрудниками ГБР и СБУ военное оборудование вернули в военные части Воздушных сил ВСУ. Против причастных к изъятию техники открыли уголовное дело.