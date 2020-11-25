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Дію посвідчень чорнобильців продовжили на один рік

Київ, Середа 25 листопада 2020 14:05
Дію посвідчень чорнобильців продовжили на один рік
Фото: Кабмін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів продовжив термін проведення заміни посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Старі посвідчення будуть діяти до кінця 2021 року.

Постанова Кабміну ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, 2018 році уряд вирішив провести до 1 січня 2021 року заміну посвідчень постраждалим особам у зв’язку із затвердженням їх нових зразків.

На сьогодні комісіями з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, проведено заміну посвідчень близько 70% від загальної кількості постраждалих осіб.

Водночас робота комісій уповільнилася через карантинні заходи, введені в Україні через розповсюдження COVID-19.

"З огляду на зазначене виникла необхідність продовжити термін проведення заміни посвідчень до 01.01.2022, що дасть змогу обласним, Київській міській державним адміністраціям виконати визначені завдання у повному обсязі і не спричинить соціальної напруги", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Україні спростили державну реєстрацію для чорнобильців. Верховна рада схвалила відповідний закон.

Як писало РБК-Україна, в січні Раді рекомендували не обкладати митом авто, які ввозять чорнобильці

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