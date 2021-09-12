"Дия" будет сообщать о проверке банковской истории: Федоров раскрыл подробности

Через несколько недель приложение "Дия" получит обновление. Пользователей будут предупреждать о проверке кредитной истории банком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова во время эфира программы "Подробности недели".

По словам министра, если кто-то попытается оформить кредит на пользователя приложения "Дия", последнему будет приходить сообщение о том, что банк проверяет его историю.

"Через несколько недель мы запустим в "Дия" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает сообщение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Также Федоров добавил, что во время ближайшего саммита касаемо "Дии", будет представлено множество новых услуг, которые облегчат получение субсидий, а также пользование коммунальными и социальными услугами.