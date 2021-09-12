ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Дия" будет сообщать о проверке банковской истории: Федоров раскрыл подробности

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 сентября 2021 22:22
"Дия" будет сообщать о проверке банковской истории: Федоров раскрыл подробности Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Через несколько недель приложение "Дия" получит обновление. Пользователей будут предупреждать о проверке кредитной истории банком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова во время эфира программы "Подробности недели".

По словам министра, если кто-то попытается оформить кредит на пользователя приложения "Дия", последнему будет приходить сообщение о том, что банк проверяет его историю.

"Через несколько недель мы запустим в "Дия" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает сообщение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Также Федоров добавил, что во время ближайшего саммита касаемо "Дии", будет представлено множество новых услуг, которые облегчат получение субсидий, а также пользование коммунальными и социальными услугами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия
NEWS
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия
DAILY
Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси
Владислав Красинский, Милан Лелич Союзный фронт. Чем грозит Украине интеграция России и Беларуси