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"Дія" повідомлятиме про перевірку банківської історії: Федоров розкрив подробиці

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Київ, Неділя 12 вересня 2021 22:22
"Дія" повідомлятиме про перевірку банківської історії: Федоров розкрив подробиці Фото: "Дія" повідомлятиме про перевірку банківської історії (diia.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Через декілька тижні додаток "Дія" отримає оновлення. Користувачів попереджатимуть про перевірку кредитної історії банком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова під час ефіру програми "Подробиці тижня".

За словами міністра, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку "Дія", останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію", - відзначив Федоров.

Також Федоров додав, що під час найближчого саміту щодо "Дії", буде презентовано безліч нових послуг, які полегшать отримання субсидій й користування комунальними та соціальними послугами.

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