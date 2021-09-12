"Дія" повідомлятиме про перевірку банківської історії: Федоров розкрив подробиці

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова під час ефіру програми "Подробиці тижня".

За словами міністра, якщо хтось намагатиметься оформити кредит на користувача додатку "Дія", останньому приходитиме повідомлення про те, що банк перевіряє його історію.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить повідомлення і йдеться про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і для чого перевіряє вашу кредитну історію", - відзначив Федоров.

Також Федоров додав, що під час найближчого саміту щодо "Дії", буде презентовано безліч нових послуг, які полегшать отримання субсидій й користування комунальними та соціальними послугами.