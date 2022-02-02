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Действенными переговоры в защиту Украины будут только в формате "Будапешта", - эксперт

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 11:22
Действенными переговоры в защиту Украины будут только в формате "Будапешта", - эксперт Фото: война на Донбассе (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Минские соглашения загнали Украину в ловушку. Следует опираться на Будапештский меморандум в вопросах восстановления мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост политолога Андрея Золотарева в блоге на "Корреспондент.net".

По его мнению, сейчас самое время признать допущенные ошибки и эффективно использовать все гарантии, предоставленные Будапештским меморандумом.

Он напомнил, что на недавнем брифинге американских военных чиновников четко прозвучал тезис о том, что "Россия в 1994 году подписала Будапештский меморандум с США и Великобританией, гарантировавшим территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Показательно само упоминание Будапештского меморандума. Причем именно как гарантий, а не декларации намерений или заверений", - считает политолог.

Такой сигнал, по его мнению, свидетельствует о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко была права, когда критиковала Минские соглашения, называя их ловушкой для Украины.

"Минские соглашения обеспечили завершение активной фазы конфликта на Донбассе, но и загнали страну в ситуацию "ни мира, ни войны", которая в последние годы не привела ни к чему, кроме гибели людей", - добавил Золотарев.

По его словам, нынешняя эскалация на границах также является следствием этих губительных договоренностей, ведь таким образом РФ шантажирует Украину. Политолог убежден, что сейчас стоит вернуться к тому, что предлагала Юлия Тимошенко, когда настаивала на том, чтобы стратегия восстановления территориальной целостности и суверенитета основывалась именно на Будапештском меморандуме.

"Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украины за отказ от ядерного оружия можно использовать в качестве основы для начала консультаций со сторонами-подписантами, а также создания новой площадки для поддержки Украины. Будапештский меморандум может стать той точкой опоры, опираясь на которую Украина выйдет из этой минской ловушки и обеспечит вход в новую геополитическую реальность", - резюмирует эксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко во время выступления в парламенте призвала власть выйти из ловушки Минских договоренностей и использовать Будапештский меморандум для организации действенных переговоров.

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