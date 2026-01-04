Дейнеко звільнили з ДПСУ, його місце тимчасово займе Вавринюк

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасовим очільником Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.
"Першому заступнику голови Державної прикордонної служби України Вавринюку Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки голови Державної прикордонної служби України", - сказано в указі.
Також зазначимо, що був опублікований ще один указ, згідно якому Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови ДПСУ.
Валерій Вавринюк народився 14 липня 1975 року в місті Хмельницький. Він є учасником бойових дій на сході України та був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня та відзнакою президента України "За участь в антитерористичній операції".
У 2003-2008 роках проходив службу в системі прикордонної охорони, поступово обіймаючи низку посад - від заступника коменданта прикордонної комендатури до старшого офіцера оперативного відділу штабу Західного напряму Прикордонних військ України та Західного регіонального управління Державної прикордонної служби.
У 2008-2014 роках працював на керівних посадах в прикордонних загонах Північного та Південного регіональних управлінь ДПСУ.
У період із грудня 2014-го по липень 2015 року обіймав посаду заступника начальника регіонального управління — начальника оперативно-військового відділу Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
До жовтня 2019 року призначався керівником прикордонних загонів у Східному та Західному регіональних управліннях, а також працював на посадах в апараті Східного регіонального управління ДПСУ.
У 2019 році очолив Східне регіональне управління, а у 2023 році був призначений начальником Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
З 20 жовтня 2025 року обіймав посаду першого заступника голови Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження влади.
Зокрема, сьогодні вранці глава МВС Ігор Клименко повідомив, що Сергій Дейнеко призначений радником міністра внутрішніх справ. Крім цього, він продовжить військову службу і після нетривалої реабілітації очолить бойовий підрозділ Державної прикордонної служби.
Пізніше Зеленський повідомив, що провів нараду з Клименком, на якій вони визначили кандидатури на посаду глави ДПСУ.