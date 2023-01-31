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Дейнеко побував у районі Бахмута: обговорив з прикордонниками обстановку та забезпечення

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Вівторок 31 січня 2023 13:02
Дейнеко побував у районі Бахмута: обговорив з прикордонниками обстановку та забезпечення Фото: голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко побував на позиціях прикордонників, які захищають Україну на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Зокрема, Дейнеко відвідав підрозділи Луганського прикордонного загону, на чолі якого він тримав оборону від противника у 2014 році.

"Я радий, що мій рідний Луганський прикордонний загін, багатостраждальний, але проявляє себе, як і має проявляти", - сказав він.

Голова Держприкордонслужби обговорив із бійцями найважливіші питання - обстановку, забезпечення, озброєність. Він поцікавився, які проблемні питання виникають у захисників міста, котре за незламність охрестили "Фортеця Бахмут", а також запевнив, що потреби військових у районах бойових дій забезпечуються у пріоритетному порядку.

Дейнеко також відзначив найсміливіших бійців країни з Луганського та Краматорського загонів державними й відомчими нагородами.

"Я пишаюсь вами, пишаюсь тим, що сьогодні Державна прикордонна служба є взірцем. І під час кожного засідання Ставки головнокомандувача президент щиро дякує вам за службу. І я маю можливість передати вам ці слова", - додав очільник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у Міноборони повідомляли, що росіянии посилюють наступ на сході, у тому числі і на Бахмутському напрямку, там тривають тяжкі бої.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що окупанти, намагаючись захопити Бахмут, зазнають великих втрат і не вважають на своїх людей. Число загиблих із боку противника йде на тисячі.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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