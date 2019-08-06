Дейнеко объявил войну корупции в Госпогранслужбе

Фото: Сергей Дейнеко (dpsu.gov.ua)

Дейнеко заявил, что будет лично бороться с коррупцией в ведомстве

Новый глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко рассказал, какими методами собирается бороться с коррупцией в своем ведомстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как сообщил Дейнеко во время видеоселекторного совещания с руководителями региональных управлений и пограничных отрядов, он будет лично проверять участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться, правду ли говорят руководители на местах о состоянии охраны государственной границы.

По словам Дейнеко, в случае подтверждения фактов противоправной деятельности, они будут нести "всю полноту ответственности".

В случае, если будет доказана причастность к преступным схемам личного состава, "может быть принято принципиальное решение о замене 100% персонала отдельных подразделений".

Кроме того, Дейнеко подчеркнул о недопустимости существования устойчивых каналов незаконного перемещения товаров на участках отделов пограничной службы.

"Требую от руководителей всех уровней активизировать все имеющиеся ресурсы на борьбу с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 13 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко.

Кроме того, руководитель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что сократит штат рабочих в ведомстве. На данный момент Государственной пограничной службе 38 генералов.