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Дейнеко оголосив війну корупції в Держприкордонслужбі

Новини » Політика    06.08.2019 - 20:24
Дейнеко оголосив війну корупції в Держприкордонслужбі
Фото: Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)

Дейнеко заявив, що буде особисто боротися з корупцією у відомстві

Новий голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко розповів, якими методами збирається боротися з корупцією у своєму відомстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Держприкордонслужби.

Як повідомив Дейнеко під час видеоселекторного наради з керівниками регіональних управлінь, прикордонних загонів, він буде особисто перевіряти ділянки різних прикордонних підрозділів, щоб переконатися, чи правду кажуть керівники на місцях про стан охорони державного кордону.

За словами Дейнеко, в разі підтвердження фактів протиправної діяльності, вони будуть нести всю повноту відповідальності".

У разі, якщо буде доведена причетність до злочинних схем особового складу, "може бути прийнято принципове рішення про заміну 100% персоналу окремих підрозділів".

Крім того, Дейнеко наголосив про неприпустимість існування стійких каналів незаконного переміщення товарів на ділянках відділів прикордонної служби.

"Вимагаю від керівників всіх рівнів активізувати всі наявні ресурси на боротьбу з контрабандою та викривати осіб та канали протиправної діяльності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 13 червня президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко.

Крім того, керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що скоротить штат робітників у відомстві. На даний момент Державній прикордонній службі 38 генералів.

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