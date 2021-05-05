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Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 10:20
Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу Фото: вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины (wikipedia.org)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко объяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", - заявил Дейнеко.

Также он сообщил, что граница между Украиной с Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", - расскзал он.

По его словам, относительно того случая с вертолетом, то Украина направила письмо российским пограничникам.

Напомним, Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины.

Отметим, в Украине оценили возможность вторжения России из Крыма.

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