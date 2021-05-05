Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины. Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко объяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.
"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", - заявил Дейнеко.
Также он сообщил, что граница между Украиной с Россией не демаркирована.
"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", - расскзал он.
По его словам, относительно того случая с вертолетом, то Украина направила письмо российским пограничникам.
Напомним, Госпогранслужба направила письмо в пограничное управление ФСБ России в Белгородской и Воронежской областях о нарушении воздушного пространства Украины.
Отметим, в Украине оценили возможность вторжения России из Крыма.