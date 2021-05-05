Дейнеко обьяснил, почему Украина не сбивает вертолеты РФ, нарушившие границу

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, вертолет залетел на территорию Украины на расстояние около 50 метров, находился на украинской территории менее одной минуты.

"Для того, чтобы сбить вертолет, нужен переносной зенитно-ракетный комплекс. У нас не все пограничные наряды имеют на вооружении переносной ЗРК", - заявил Дейнеко.

Также он сообщил, что граница между Украиной с Россией не демаркирована.

"А если наш военнослужащий ошибся? Это ведь вполне возможно, да? Потому что есть человеческий фактор и граница, напомню, не демаркирована. А это могло быть провокацией, чтобы начать войну. Кто бы нес эту ответственность? Поэтому мы вынуждены очень взвешенно относиться ко всем своим действиям", - расскзал он.

По его словам, относительно того случая с вертолетом, то Украина направила письмо российским пограничникам.