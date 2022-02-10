Деятельность Медведчука начали фиксировать еще в 2016. Венедиктова назвала причину

Украинские правоохранительные органы начали документировать деятельность нынешнего нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука еще в 2016 году. Тогда это проводилось в рамках контрразведывательного дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ирины Венедиктовой в эфире программы "Право на владу".

По ее словам, это дело начиналось еще в 2016 году. Она также предположила, что высшее руководство Украины и СБУ могло не знать о том, что органы тщательно фиксируют все контакты Медведчука.

"В рамках контрразведывательного дела это все происходило. И потом этим материалы уже стали материалами, надлежащим образом легализованными в рамах уголовного производства", - отметила Венедиктова.