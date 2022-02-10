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Діяльність Медведчука почали фіксувати ще в 2016. Венедіктова назвала причину

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 22:49
Діяльність Медведчука почали фіксувати ще в 2016. Венедіктова назвала причину Фото: нардеп Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Українські правоохоронні органи почали документувати діяльність нинішнього нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука ще в 2016 році. Тоді це проводилося в рамках контррозвідувальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової в ефірі програми "Право на владу".

За її словами, ця справа починалася ще в 2016 році. Вона також припустила, що вище керівництво України і СБУ могло не знати про те, що органи ретельно фіксують всі контакти Медведчука.

"У рамках контррозвідувальної справи це все відбувалося. І потім цим матеріали вже стали матеріалами, належним чином легалізованими в рамах кримінального провадження", - зазначила Венедіктова.

Нагадаємо, Медведчука підозрюють у державній зраді і пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". За даними слідства, він може бути причетний до організації незаконної схеми поставок вугілля з окупованого Донбасу та фінансування бойовиків.

По цій справі народний депутат залишається під домашнім арештом. У провадженні також фігурують колишній президент Петро Порошенко та екс-міністр енергетики Володимир Демчишин.

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Віктор Медведчук Донбас держзрада Ірина Венедіктова
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