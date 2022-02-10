Діяльність Медведчука почали фіксувати ще в 2016. Венедіктова назвала причину

Українські правоохоронні органи почали документувати діяльність нинішнього нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука ще в 2016 році. Тоді це проводилося в рамках контррозвідувальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Ірини Венедіктової в ефірі програми "Право на владу".

За її словами, ця справа починалася ще в 2016 році. Вона також припустила, що вище керівництво України і СБУ могло не знати про те, що органи ретельно фіксують всі контакти Медведчука.

"У рамках контррозвідувальної справи це все відбувалося. І потім цим матеріали вже стали матеріалами, належним чином легалізованими в рамах кримінального провадження", - зазначила Венедіктова.