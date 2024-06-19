Некоторым украинцам выплатят пособие ко Дню Независимости: кто получит и сколько
Ветераны войны и некоторые категории населения имеют право на выплаты ко Дню Независимости Украины. Сумма денежной помощи составляет от 450 до 3100 грн.
РБК-Украина рассказывает, кто и сколько получит денежной помощи.
Кто и сколько получит выплату ко Дню Независимости
- 450 грн - получат участники войны и бывшие пленники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага
- 650 грн - члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которых установлен согласно п. 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", жены (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз
- 1 000 грн - участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах содержание их родителей
- 3 100 грн - лица, имеющие особые заслуги перед Родиной
- лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы - 3 100 гривен, II группы - 2 900 гривен, III группы - 2 700 гривен
Как получить помощь ко Дню Независимости
Лицам, получающим пенсию/ежемесячное пожизненное содержание, выплаты ко Дню Независимости назначаются в автоматическом режиме, без обращения в органы ПФУ.
Лицам, которые не находятся:
- на учете в органах Пенсионного фонда Украины как получатели пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания судей в отставке
- на службе в силовых министерствах и ведомствах, в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах - денежная помощь выплачивается по их обращениям в территориальные органы Пенсионного фонда Украины (сервисных центров). Нужно предоставить соответствующее заявление и документы, подтверждающие личность, ее статус, номер текущего счета уполномоченного банка и т. п.
Ранее мы писали о том, кто из украинцев может получить помощь от ООН.
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При подготовке публикации использовали материалы: Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", постановление КМУ от 27.12.2023 № 1396 "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги" перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях.