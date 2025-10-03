Деяким українцям компенсують витрати на світло: хто і як може отримати гроші

З 1 жовтня мешканці територій, де тривають або можливі бойові дії, почали отримувати додаткову допомогу від держави на оплату електроенергії.

Виплати здійснюються в рамках Програми підтримки прифронтових територій. Кошти нараховуються автоматично разом із субсидіями та пільгами, без подання заяв. Розмір допомоги становить 432 гривні на одну людину (100 кВт·год), але не більше 1296 гривень на родину (300 кВт·год).

"Для людей на прифронтових територіях кожна додаткова гривня має велике значення. Це допоможе родинам покривати базові потреби - світло, тепло, роботу побутових приладів", - зазначив віцепремʼєр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Отримувати їх сім'ї зможуть доти, доки проживають у небезпечному регіоні, мають право на субсидію чи пільгу та поки статус території не буде змінено на умовно безпечний або тимчасово окупований.

Програма підтримки прифронтових територій також охоплює відновлення житла, шкіл, лікарень та критичної інфраструктури, підтримку місцевого бізнесу і забезпечення людей доступом до послуг.