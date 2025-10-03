Деяким українцям компенсують витрати на світло: хто і як може отримати гроші
З 1 жовтня мешканці територій, де тривають або можливі бойові дії, почали отримувати додаткову допомогу від держави на оплату електроенергії.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Виплати здійснюються в рамках Програми підтримки прифронтових територій. Кошти нараховуються автоматично разом із субсидіями та пільгами, без подання заяв. Розмір допомоги становить 432 гривні на одну людину (100 кВт·год), але не більше 1296 гривень на родину (300 кВт·год).
"Для людей на прифронтових територіях кожна додаткова гривня має велике значення. Це допоможе родинам покривати базові потреби - світло, тепло, роботу побутових приладів", - зазначив віцепремʼєр-міністр, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Виплати здійснюватиме Пенсійний фонд України. Отримувати їх сім'ї зможуть доти, доки проживають у небезпечному регіоні, мають право на субсидію чи пільгу та поки статус території не буде змінено на умовно безпечний або тимчасово окупований.
Програма підтримки прифронтових територій також охоплює відновлення житла, шкіл, лікарень та критичної інфраструктури, підтримку місцевого бізнесу і забезпечення людей доступом до послуг.
Раніше РБК-Україна писало, що з 1 жовтня родини на прикордонних територіях Сумської області, які користуються субсидіями чи пільгами, автоматично отримуватимуть компенсацію за електроенергію. Програма підтримки охоплює понад 120 тис. домогосподарств у кількох прифронтових областях України.
Нагадаємо, ЮНІСЕФ запустив зимовий план допомоги Україні на 2025-2026 роки з бюджетом 65 млн доларів, пріоритет - прифронтові регіони. Програма передбачає грошову підтримку родин, гранти для шкіл та ремонт систем опалення, щоб забезпечити тепло для понад мільйона людей, зокрема дітей.