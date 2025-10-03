ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Некоторым украинцам компенсируют расходы на свет: кто и как может получить деньги

Пятница 03 октября 2025 16:56
UA EN RU
Некоторым украинцам компенсируют расходы на свет: кто и как может получить деньги Фото: Украинцам компенсируют расходы на электроэнергию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

С 1 октября жители территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, начали получать дополнительную помощь от государства на оплату электроэнергии.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Выплаты осуществляются в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий. Средства начисляются автоматически вместе с субсидиями и льготами, без подачи заявлений. Размер помощи составляет 432 гривны на одного человека (100 кВт-ч), но не более 1296 гривен на семью (300 кВт-ч).

"Для людей на прифронтовых территориях каждая дополнительная гривна имеет большое значение. Это поможет семьям покрывать базовые потребности - свет, тепло, работу бытовых приборов", - отметил вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Получать их семьи смогут до тех пор, пока проживают в опасном регионе, имеют право на субсидию или льготу и пока статус территории не будет изменен на условно безопасный или временно оккупированный.

Программа поддержки прифронтовых территорий также охватывает восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры, поддержку местного бизнеса и обеспечение людей доступом к услугам.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 октября семьи на приграничных территориях Сумской области, которые пользуются субсидиями или льготами, автоматически будут получать компенсацию за электроэнергию. Программа поддержки охватывает более 120 тыс. домохозяйств в нескольких прифронтовых областях Украины.

Напомним, ЮНИСЕФ запустил зимний план помощи Украине на 2025-2026 годы с бюджетом 65 млн долларов, приоритет - прифронтовые регионы. Программа предусматривает денежную поддержку семей, гранты для школ и ремонт систем отопления, чтобы обеспечить тепло для более миллиона человек, в том числе детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным