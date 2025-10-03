Некоторым украинцам компенсируют расходы на свет: кто и как может получить деньги
С 1 октября жители территорий, где продолжаются или возможны боевые действия, начали получать дополнительную помощь от государства на оплату электроэнергии.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Выплаты осуществляются в рамках Программы поддержки прифронтовых территорий. Средства начисляются автоматически вместе с субсидиями и льготами, без подачи заявлений. Размер помощи составляет 432 гривны на одного человека (100 кВт-ч), но не более 1296 гривен на семью (300 кВт-ч).
"Для людей на прифронтовых территориях каждая дополнительная гривна имеет большое значение. Это поможет семьям покрывать базовые потребности - свет, тепло, работу бытовых приборов", - отметил вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Получать их семьи смогут до тех пор, пока проживают в опасном регионе, имеют право на субсидию или льготу и пока статус территории не будет изменен на условно безопасный или временно оккупированный.
Программа поддержки прифронтовых территорий также охватывает восстановление жилья, школ, больниц и критической инфраструктуры, поддержку местного бизнеса и обеспечение людей доступом к услугам.
Ранее РБК-Украина писало, что с 1 октября семьи на приграничных территориях Сумской области, которые пользуются субсидиями или льготами, автоматически будут получать компенсацию за электроэнергию. Программа поддержки охватывает более 120 тыс. домохозяйств в нескольких прифронтовых областях Украины.
Напомним, ЮНИСЕФ запустил зимний план помощи Украине на 2025-2026 годы с бюджетом 65 млн долларов, приоритет - прифронтовые регионы. Программа предусматривает денежную поддержку семей, гранты для школ и ремонт систем отопления, чтобы обеспечить тепло для более миллиона человек, в том числе детей.