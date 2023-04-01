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У Києві водіям дозволили підвищити швидкість, але лише на деяких вулицях (список)

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Київ, Субота 01 квітня 2023 12:20
У Києві водіям дозволили підвищити швидкість, але лише на деяких вулицях (список) Фото: на деяких вулицях Києва дозволено рух зі швидкістю до 80 км/год (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Києві з 1 квітня по 1 листопада на низці столичних вулиць дозволено їздити зі швидкістю до 80 км\год.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Київську міську державну адміністрацію.

Перелік вулиць, на яких може дозволятися швидкість руху до 80 км/год, визначено рішенням Київради:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
  • просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно" ,-йдеться в повідомленні.

Також в КМДА наголошують що, перелік вулиць де можна їздити зі швидкістю 80км/год, визначено згідно з методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год.

Раніше ми писали про те, що міський голова Києва Віталій Кличко відповів на петицію щодо скасування зупинки транспорту під час повітряної тривоги

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