У Києві водіям дозволили підвищити швидкість, але лише на деяких вулицях (список)

У Києві з 1 квітня по 1 листопада на низці столичних вулиць дозволено їздити зі швидкістю до 80 км\год.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Київську міську державну адміністрацію .

Перелік вулиць, на яких може дозволятися швидкість руху до 80 км/год, визначено рішенням Київради:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. М. Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальска (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану «Яхта Київ» (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об’єкта).

"Вулиці мають якісне дорожнє покриття, відбійники, надземні та підземні пішохідні переходи, що дає змогу пересуватись швидко та безпечно" ,-йдеться в повідомленні.

Також в КМДА наголошують що, перелік вулиць де можна їздити зі швидкістю 80км/год, визначено згідно з методикою прийняття рішень про встановлення обмежень швидкості, відмінних від 50 км/год.