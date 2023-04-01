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В Киеве водителям разрешили повысить скорость, но лишь на некоторых улицах (список)

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Киев, Суббота 01 апреля 2023 12:20
В Киеве водителям разрешили повысить скорость, но лишь на некоторых улицах (список) Фото: на некоторых улицах Киева разрешено движение со скоростью до 80 км/ч (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября на некоторых улицах столицы разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Киевскую городскую государственную администрацию.

Перечень улиц, на которых можно будет ездить со скоростью до 80 км/ч, определен решением Киевсовета:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Приднепровское шоссе;
  • ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. Н. Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной);
  • просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", - говорится в сообщении.

Также в КГГА подчеркивают, что перечень улиц, где можно ездить со скоростью 80 км/ч, определен согласно методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч.

Ранее мы писали о том, что городской голова Киева Виталий Кличко ответил на петицию об отмене остановки транспорта во время воздушной тревоги.

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