В Киеве водителям разрешили повысить скорость, но лишь на некоторых улицах (список)

В Киеве с 1 апреля по 1 ноября на некоторых улицах столицы разрешено ездить со скоростью до 80 км/ч.

Перечень улиц, на которых можно будет ездить со скоростью до 80 км/ч, определен решением Киевсовета:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Н. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. Н. Бажана от Южного мостового перехода до Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка у светофорного объекта).

"Улицы имеют качественное дорожное покрытие, отбойники, надземные и подземные пешеходные переходы, что позволяет передвигаться быстро и безопасно", - говорится в сообщении.

Также в КГГА подчеркивают, что перечень улиц, где можно ездить со скоростью 80 км/ч, определен согласно методике принятия решений об установлении ограничений скорости, отличных от 50 км/ч.