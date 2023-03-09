В деяких регіонах України школи працюватимуть дистанційно

В четвер, 9 березня, в Рівному, Ірпінській та Бориспільскій громадах навчання в школах відбуватиметься дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення від місцевих адміністрацій.
Міській голова Ірпіня Олекандр Маркушин заявив, що школи працюватимуть дистанційно, а дитсадки у штатному режимі.
"Прошу приватні освітні заклади також прислухатися до цих рекомендацій.
Будьте обережні! Бережіть себе і рідних", - написав він.
Рішення про переведення шкіл на дистанційну форму було прийняте і в Борисьпількій громаді.Садки там працюватимуть в режимі чергових груп.
Міській голова Рівного Олександр Третяк повідомив, що школи працюватимуть в асинхронному режимі. А заклади дошкільної освіти у звичайному.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдавали ракетних ударів по містах України.
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